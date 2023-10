Linea ferroviaria SFM5, avviati a Orbassano i lavori per la realizzazione della fermata San Luigi

Partiti i lavori per la realizzazione della fermata di S. Luigi di Orbassano. Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha, infatti, approvato il progetto esecutivo e dato il via ai lavori per la realizzazione della nuova stazione capolinea della futura linea ferroviaria SFM5 S. Luigi di Orbassano-Torino Stura. i lavori saranno eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da D’Adiutorio Appalti e Costruzioni srl.

Il progetto ha un investimento complessivo di 40 milioni di euro finanziati anche con fondi PNRR. L'attivazione è prevista entro il 2026. La nuova fermata ferroviaria San Luigi di Orbassano, funzionale anche al vicino ospedale, sarà capolinea della linea 5 del Servizio Ferroviario Metropolitano, il cui percorso si svilupperà all’interno dell’impianto di Torino Orbassano, dove si attesteranno i treni metropolitani, per poi inserirsi nel nodo di Torino e raggiungere Porta Susa e Stura.

La futura fermata, con nuovo fabbricato viaggiatori, sarà dotata di banchina a isola con sottopasso pedonale per consentire l’attraversamento dei binari, nuovi marciapiedi, accessibilità con scale e ascensori, parcheggio di interscambio con circa 400 posti auto, kiss and ride, postazioni per taxi e postazioni di ricarica elettrica. I lavori prevedono, inoltre, l’adeguamento del sottovia stradale di collegamento con la Strada Provinciale 174.

“L’avvio dei lavori è una notizia importante: la Regione Piemonte ha lavorato fianco a fianco di RFI in questi anni per raggiungere questo risultato. Lo sviluppo del nuovo assetto del nodo ferroviario di Torino e della sua area metropolitana è fondamentale in un periodo in cui le molte criticità sul fronte stradale ed autostradale rischiano di avere ripercussioni pesanti sull’economia piemontese e nazionale”: hanno dichiarato il presidente Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi.