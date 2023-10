Collegno, Insieme contro la violenza: grande participazione alla camminata contro discriminazioni e femminicidi

Cittadini, sindacati, associazioni di Collegno, Piossasco e della Zona Ovest, uniti in una marcia contro la violenza ed in particolare quella di genere. Il corteo ha visto la partecipazione di oltre 400 cittadini che hanno composto un serpentone umano vistoso e coinvolgente per “urlare in silenzio”, come recitavano molti cartelli dei manifestanti, un no secco a ogni forma di violenza.