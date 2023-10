Zaki all'Hiroshima, Marrone: "Il Salone di Benini inizia in un ex centro sociale, 1° cortocircuito"

A poche ore dall'incontro con Patrick Zaki, previsto per questa sera alle 18 all'Hiroshima Mon Amour, a Torino monta nuovamente la polemica. A soffiare nuovamente sul fuoco è l'assessore regionale all'Immigrazione Maurizio Marrone, che a margine della presentazione del festival Radici ha commentato: "Il caso Zaki è il primo corto circuito del corso pop del nuovo Salone: quando la politica lascia campo libero al mercato succedono questi inconvenienti".

Il Sermig si sfila

La neodirettrice Annalena Benini, durante la presentazione del triennio del Salone del Libro, aveva annunciato l'appuntamento con l'attivista egiziano. L'incontro avrebbe dovuto svolgersi originariamente al Sermig di Borgo Dora, che però si è sfilato. Da qui la nuova location dell'Hiroshima Mon Amour, dove questa sera interverranno Conchita Sannino, vicedirettrice del quotidiano la Repubblica, e Alba Bonetti, Presidente di Amnesty International Italia.

Marrone: "Con Loewenthal non sarebbe successo"

"Se ci fosse stato un direttore diverso, - ha rincarato Marrone - ad esempio la Loewenthal, non credo che sarebbe successo. Dico solo che il Salone doveva iniziare al Sermig e invece inizia in un ex centro sociale".



Proprio Loewenthal, sulla questione Zaki, ha osservato: "Sono per la libertà di espressione e non mi pronuncio sulla decisione del Salone. Ci sono però questioni di opportunità: c'è un tema di delicatezza del momento e di sensibilità su ciò che Zaki ha detto o ha taciuto".

Culicchia al Salone?

E quando Benini ha preso la direzione del Salone del Libro, ha interrotto le collaborazioni storiche stabilite negli anni da Nicola Lagioia. Tra di loro lo scrittore Giuseppe Culicchia, curatore di Radici. "Faccio i migliori auguri - ha osservato Culicchia - al nuovo Salone del Libro: io voglio bene alla kermesse ed è stato il mio primo lavoro quando avevo 20 anni. Che continui e prosperi".

E sulla possibilità di essere coinvolto come ospite della kermesse letteraria nel 2024, lo scrittore ha osservato: "Non lo so, dipende se avrò un libro in uscita. Se no andrò al mare".



Grimaldi (Verdi Sinistra): "Marrone non conosce Hiroshima e non sa cosa sia la cultura"