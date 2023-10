Camera apre la nuova stagione con André Kertész: oltre 150 scatti del fotografo amato da Cartier-Bresson

Camera apre la stagione autunnale festeggiando il suo ottavo compleanno con due grandi mostre e un progetto digitale: la nuova mostra antologica dedicata a uno dei maestri del XIX secolo, André Kertész; la project room Nuova generazione. Sguardi contemporanei sugli Archivi Alinari; il nuovo look della Manica Lunga, con il progetto La storia della fotografia nelle tue mani.

Appuntamento fino al 4 febbraio in via delle Rosine

La personale su André Kertész allestita fino al 4 febbraio in via delle Rosine è composta da oltre 150 scatti che ripercorrono la carriera del fotografo ungherese.

Di lui Henri Cartier Bresson disse: “Tutto quello che abbiamo fatto, o che abbiamo intenzione di fare, Kertész lo ha fatto prima”.

Il fotografo preferito da Cartier Bresson

Il percorso espositivo segue le tappe biografiche del fotografo, dagli scatti amatoriali in Ungheria e durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, passando per gli anni Venti e Trenta nella Parigi capitale culturale con scatti nello studio di Piet Mondrian, ritratti di personaggi come Kiki de Montparnasse, Ossip.

E poi ancora le scene di vita nelle strade e nei luna park. Infine, immagini anche degli anni trascorsi negli States con scatti al porto di New York o allo skyline della Grande Mela.

Per info: https://camera.to