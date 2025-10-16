La Regia Fabbrica dei Vetri e Cristalli riprende vita!

Grazie all’impegno e alla visione del noto imprenditore originario di Chiusa di Pesio, Oscar Pepino, la storica Regia Fabbrica dei Vetri e Cristalli tornerà a nuova vita.

Il dott. Pepino, cofondatore di Reply S.p.A., una delle più importanti società italiane nel settore dell’informatica, ha infatti formalizzato l’acquisto dell’immobile e del parco che nel 1742 videro la luce grazie alla volontà di Casa Savoia. In quell’anno nacque, proprio a Chiusa di Pesio, una delle prime manifatture europee di vetri e cristalli, la cui memoria è tuttora custodita nel Museo Avena, dedicato al direttore e poi proprietario della Regia, Cav. Giuseppe Avena.

Oggi, quel luogo ricco di storia è pronto a rinascere: un centro dedicato all’arte, alla creatività, alla formazione e alla convivialità.

Un nuovo spazio per la comunità che attraverso un recupero architettonico e paesaggistico, cultura, tradizione e innovazione si incontrano per generare idee, esperienze e futuro.

Ma non sveliamo tutto… sarà lo stesso Oscar Pepino a presentare presto la visione completa di questo straordinario progetto.

Allegati: foto dott. Pepino e pianta settecentesca della Regia Fabbrica