Finalmente Reale Mutua! Basket Torino vince la prima gara casalinga e strapazza Brindisi

Dopo due sconfitte nelle prime partite sul parquet del Pala Gianni Asti i gialloblu indovinano la prestazione contro una Valtur zavorrata dagli infortuni sotto canestro

Prima vittoria casalinga per Reale Mutua Basket Torino contro Brindisi

Ecco la prima vittoria casalinga della stagione. La Reale Mutua Torino, dopo due stop nelle prime uscite interne contro Udine e Verona, riesce finalmente a sbloccarsi al Pala Gianni Asti conquistando un successo netto e incoraggiante (82-61 il finale) contro la Valtur Brindisi, grazie a una buona prova di squadra, guidata dalla guardia americana Kevion Taylor (28 punti per lui). La formazione ospite paga una situazione di emergenza sotto canestro dovuta agli infortuni di Ogden e Vildera, mentre Torino può sorridere e guardare con ottimismo ai prossimi impegni, a partire dalla gara in trasferta a Cento di questa domenica. QUINTETTI Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Ladurner Brindisi: Calzavara, Allen, De Vico, Arletti, Del Cadia La Reale Mutua inizia la partita cercando di mettere subito in ritmo Taylor e Ajayi mentre per Brindisi è proprio l’ex De Vico a trovare i primi canestri che danno ai pugliesi il vantaggio nei primi minuti. Gallo riesce a dare una scossa dalla panchina con due fiammate in transizione per il sorpasso gialloblù. Lo segue a ruota il gruppo torinese per chiudere forte la prima frazione sul 18-11. Entrambe le squadre litigano con i ferri abbassando così le percentuali al tiro, specialmente gli ospiti. Torino trova la doppia cifra di vantaggio e riesce ad allungare fino al +15 grazie a un Montano ispirato dalla lunga distanza (29-14 al 16’). Brindisi inizia a riscontrare problemi di falli che complicano ulteriormente la situazione già rimaneggiata dei pugliesi, così Torino ne approfitta e chiude la prima metà di gara sul +12: 37-25. All’inizio del secondo tempo la Reale Mutua continua a mostrare una buona attenzione difensiva, dall’altra parte Montano e Landi colpiscono da tre e Ajayi porta Torino al massimo vantaggio sul +20 (51-31 al 25’). Brindisi cerca di accorciare le distanze con Allen ma sale in cattedra Taylor per chiudere la terza frazione sul +21: 63-42. Nell’ultimo quarto la Reale Mutua deve solo amministrare il consistente vantaggio creato nelle prime tre frazioni: ci pensano Ajayi e Taylor a mettere il punto esclamativo sulla prima vittoria casalinga gialloblù, con il nigeriano che inchioda una schiacciata da highlight e la guardia di Milwaukee che continua a trovare il fondo della retina dall’arco. Finisce 82-61. “Prima di tutto auguro a Brindisi di ritrovare quanto prima i suoi giocatori infortunati per uscire da questa difficile situazione di emergenza - ha detto coach Matteo Boniciolli nel postpartita -. Questa è una vittoria che mette in evidenza la crescita della nostra squadra, un gruppo che da questa estate sta lavorando intensamente per ottenere questi risultati. Ora pensiamo alla trasferta a Cento, che chiuderà un primo ciclo di partite al termine delle quali potremo iniziare a fare un bilancio sulla strada che stiamo percorrendo”. Reale Mutua Torino - Valtur Brindisi 82-61 (18-11, 19-14, 26-17, 19-19) Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 28 (5/8, 6/10), Ife Ajayi 13 (2/5, 1/3), Aristide Landi 13 (1/4, 3/6), Matteo Montano 12 (0/2, 4/10), Antonio Gallo 6 (3/3, 0/2), Matteo Ghirlanda 4 (1/2, 0/1), Giovanni Severini 3 (0/1, 1/4), Maximilian Ladurner 3 (1/3, 0/0), Matteo Schina 0 (0/1, 0/2), Fadilou Seck 0 (0/1, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 41 13 + 28 (Ife Ajayi 12) - Assist: 18 (Ife Ajayi 5). Valtur Brindisi: Bryon Allen 24 (3/8, 4/8), Andrea Calzavara 10 (5/7, 0/4), Niccolo De vico 6 (0/2, 1/5), Edoardo Del cadia 6 (3/5, 0/0), Gianmarco Arletti 6 (1/1, 0/0), Todor Radonjic 5 (1/2, 1/6), Tommaso Fantoma 4 (2/3, 0/3), Tommaso Laquintana 0 (0/2, 0/2), Davide Buttiglione 0 (0/0, 0/0), Tommaso Guadalupi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Todor Radonjic 10) - Assist: 11 (Andrea Calzavara 5).

redazione

