La Regione nomina Giulio Biino presidente del Circolo dei Lettori

La giunta regionale nella riunione odierna, su proposta dell’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli, ha designato Giulio Biino presidente della Fondazione Circolo dei Lettori. Come previsto dal bando, l’incarico avrà la durata di un anno con l’obiettivo di conseguire più strutturati rapporti con il Ministero della Cultura e dare così al Circolo dei lettori un maggiore rilievo a livello nazionale, di cui possa anche beneficiare il prossimo Salone internazionale del libro, con le conseguenti modifiche statutarie.

La scelta di Biino avviene in continuità con il mandato precedente, per l’approfondita conoscenza tecnica e giuridica in materia di fondazioni e associazioni e una proficua pregressa esperienza acquisita sugli enti di diritto privato, in particolare nell’ambito delle fondazioni, quale è appunto il Circolo.



