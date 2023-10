Chiusura Monte Bianco, sulla A32 Torino-Bardonecchia aumento del 20% dei mezzi pesanti

Il Comitato Operativo Viabilità (COV) si è nuovamente riunito oggi in Prefettura per monitorare la situazione della viabilità sulle Tangenziali di Torino e sulla Autostrada A32 Torino – Bardonecchia a due giorni dalla chiusura del Traforo del Monte Bianco .

È stata potenziata l’attività di vigilanza delle pattuglie della Polizia Stradale in ambito autostradale. Da oggi sono inoltre conclusi i lavori di risanamento del manto stradale sulla Tangenziale Nord, ove permane, in entrambe le carreggiate, il cantiere per l’intervento di risanamento del sottopasso denominato “Alpignano” con il restringimento da tre a due corsie. Il concessionario si è impegnato a valutare in funzione dell’evolversi dei volumi di traffico dei prossimi giorni una eventuale rimodulazione del cantiere.