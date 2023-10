L'iniziativa è lodevole quanto originale. A Torino, in via Susa angolo via Beaumont, non distante dalla stazione di Porta Susa, alcuni residenti hanno deciso didare nuova vita ad un vecchio frigorifero, trasformandolo in biblioteca di interscambio al servizio di tutti i cittadini della zona.

Un modo originale e diverso per mettere al servizio della collettività uno spazio di cultura 'alternativo'.