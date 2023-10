Carrefour, allarme a Torino: i market vanno in franchising e in ballo ci sono 1800 persone

È allarme frammentazione, per il mondo Carrefour . Una sirena che suona sempre più forte, dopo alcuni episodi che si sono verificati negli anni scorsi , in città (per esempio in zona Santa Rita). Il gruppo francese ha infatti deciso di dismettere totalmente la rete vendita, cedendola in franchising a piccoli imprenditori.

A ribadire i timori, un presidio di CGIL CISL UIL del commercio sotto Palazzo Civico, questa mattina. Una manifestazione organizzato in concomitanza è programmata un'audizione in commissioni Lavoro e Pari opportunità. L'assessora comunale al Lavoro Gianna Pentenero si è data disponibile a incontrarli e a seguire la vicenda.

"Il problema - prosegue Sanna - è il destino dei lavoratori una volta che il punto vendita passa in altre mani. Quali condizioni? Quali trattamenti? Spesso, chi rileva, è un ex dipendente che prova a mettersi in affari. Ma le situazioni si rivelano spesso fragili".

Strategia di sviluppo e nessun licenziamento

Dal canto suo, l'azienda fa sapere che "non è in atto alcun passaggio in franchising a Torino e provincia, né alcuna procedura di licenziamento. In linea con quanto previsto dal piano strategico Carrefour 2023-2026, annunciato a novembre 2022, il Gruppo Carrefour sta portando avanti una strategia di sviluppo del franchising, che rappresenta una leva fondamentale per rispondere in maniera efficace e dinamica alle esigenze e alle richieste dei consumatori nei diversi territori".

Oggi Carrefour Italia conta già nel torinese 120 punti vendita in franchising, "a dimostrazione di quanto il sistema funzioni e sia efficiente sul territorio. La rete di negozi è in costante evoluzione, eventuali passaggi di punti vendita diretti a una gestione in franchising prevedono comunque una totale continuità dell'impiego per tutti i lavoratori coinvolti. Tutti gli imprenditori affiliati in franchising sottoscrivono inoltre, con Carrefour Italia, un protocollo finalizzato ad assicurare la tutela delle condizioni di lavoro economiche e normative, a garanzia dei collaboratori impiegati nei loro punti vendita".