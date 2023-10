Il 18 novembre a Torino la marcia per i diritti delle persone trans: il percorso

Il 18 novembre torna per le vie di Torino la Trans March, la marcia di liberazione in memoria delle persone vittime di transfobia. Il claim scelto per l'edizione 2023 è “Autodeterminatə”, per ribadire che sul corpo e sulla vita delle persone trans decidono solo le persone trans, e per denunciare la continua ferocia politica e ideologica che si abbatte sui corpi delle persone marginalizzate.

Il TDOR

Il Transgender Day of Remembrance è nato a San Francisco nel 1999, in occasione della veglia in ricordo dell'omicidio di Rita Hester, ennesima persona trans uccisa negli USA un anno prima.

Da allora la data del TDoR – il 20 novembre – è diventata un momento cruciale per l’intera comunità LGBTQIA+ nel mondo, un’occasione per riportare lo sguardo dei media e della società su una categoria di persone spesso cancellata o invisibilizzata dal discorso pubblico: le persone trans.

Le persone trans subiscono, ancora oggi, una pesante discriminazione e aggressioni, che possono avere esiti fatali: nel 2023 sono morte 308 persone trans, assassinate per la loro identità.

La marcia

La Trans March si svolgerà per le vie di Torino sabato 18 novembre. Il concentramento sarà alle 15.30 in piazza Arbarello, con partenza prevista alle 16; l’arrivo sarà in piazza Carlo Alberto, dove si terranno gli interventi finali.