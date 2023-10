L'educazione al risparmio per aiutare le donne a difendersi dalla violenza domestica: il Comune si allea con il Museo

Il 31 ottobre non si festeggia solo Halloween, ma è anche la Giornata Mondiale del Risparmio. A Torino è presente un Museo innovativo e tecnologico proprio sul tema del risparmio, che da 11 anni offre percorsi di formazione e iniziative sul tema, sempre più attuale.

Nella mattinata del 19 ottobre, aspettando la Giornata del Risparmio, la V commissione del Consiglio comunale di Torino (cultura e turismo) e quella su diritti e pari opportunità hanno effettuato un sopralluogo al Museo, per iniziare a riflettere sull'argomento.

Collegato al risparmio è il tema della violenza domestica sulle donne, nella sua forma legata all'economia di casa. Spesso alle donne è impedito l'accesso al denaro, o vengono controllati gli acquisti, e per questo il Museo propone focus e incontri specifici su questo problema.

Dai consiglieri è emersa la necessità di proseguire le interazioni tra il Museo e le istituzioni, per aumentare la sensibilità sul tema e magari offrire anche una migliore formazione ai dipendenti pubblici. "È importante da parte dell'amministrazione valutare cosa questo museo mette a disposizione - ha commentato il consigliere Giovanni Crosetto (FdI), che in prima persona è stato il principale organizzatore del sopralluogo - e pensare di offrirlo ai dipendenti comunali. Particolarmente importante il focus sulla violenza domestica, tema che affrontiamo spesso in commissione".

Le prossime iniziative