Moncalieri investe oltre 250 mila euro per la pulizia e la manutenzione di rii e fiumi

Moncalieri investe oltre 250 mila euro per la pulizia dei fiumi e del territorio (foto d'archivio)

Il ricordo della drammatica alluvione della fine di novembre del 2016 è ancora vivo a Moncalieri e il sindaco Paolo Montagna, che era alla guida della città già allora, non smette mai di ricordare che la prevenzione idrogeologica è fondamentale per impedire che fenomeni del genere possa ricapitare.

Investimento di 260 mila euro

Ecco così spiegato, dopo gli interventi già fatti nei mesi scorsi, il via libera da parte della Giunta comunale alla proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Angelo Ferrero del progetto di fattibilità tecnico-economica 'Interventi di Manutenzione Straordinaria Rii e Canali appartenenti al reticolo idrografico minore' dal valore complessivo di 260 mila euro.

Ecco dove e per quali interventi

A seguito di diversi sopralluoghi condotti sul territorio, sono state individuati tre nodi idraulici che richiedono interventi urgenti di manutenzione straordinaria: sul rio Molino del Pascolo nei pressi dell’attraversamento di via Madre Teresa di Calcutta, nei pressi del rio Mongina, vicino all’attraversamento di via Berlinguer all'angolo con la rotatoria di via Vinovo, ed ancora sul Mongina nel tratto nei pressi dell’attraversamento con strada Carpice.

Ed allora ecco interventi diffusi di decespuglia mento delle scarpate, taglio selettivo di alberi ad alto fusto che ostruiscono o risultano pericolanti, la sistemazione delle sponde ed infine lo smaltimento del materiale di scavo non riutilizzabile. Per evitare che le piogge attese nei prossimi giorni possano arrecare nuovo danno.