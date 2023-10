A Prato l'incontro annula della Rete RE.A.DY. Rosatelli: "Basta con ogni forma di discriminazione"

Ogni anno, a partire dal 2017, la Rete www.reteready.org promuove un incontro in una delle 304 città aderenti, organizzato in stretta collaborazione con la Città di Torino, che svolge funzioni di segreteria nazionale fin dalla sua costituzione nel 2006.

Focus di questa mattina lo scambio di buone pratiche amministrative tra Enti per la tutela delle persone LGBT+ e due approfondimenti: uno sulle possibilità per le persone trans e non binarie di accedere ai servizi pubblici con nome e genere di elezione, l’altro sulla creazione di un gruppo di lavoro all’interno della Rete, che possa agire per affinare strumenti e strategie che tutelino i figli di coppie omogenitoriali e le loro famiglie, in assenza di una legge dello Stato.

“La nostra Carta di intenti impegna tutti i rappresentanti degli enti presenti in questi giorni a Prato ad adoperarci per la piena cittadinanza delle persone LGBT+ e a contrastare ogni forma di discriminazione. In questi giorni ci siamo scambiati buone pratiche per cercare strade praticabili sotto il profilo amministrativo e dare una risposta alle migliaia di persone LGBTQ+ e di famiglie omogenitoriali. In attesa che il nostro Parlamento legiferi sui crimini d’odio è importante la voce degli amministratori locali chiamati ogni giorno a far fronte a episodi di violenza e discriminazione” ha sottolineato Jacopo Rosatelli, assessore al Welfare, ai Diritti e alle Pari opportunità della Città di Torino.