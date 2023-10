Aurora, lavatrice abbandonata in strada in lungo Dora Napoli

Non solo le tante iniziative di cittadini e associazioni per rendere vivo e vivibile il quartiere, non solo problemi di sicurezza e ordine pubblico, ad Aurora torna in auge anche l'abbandono di rifiuti ingombranti: in questo caso si tratta di una lavatrice.

Oltre al danno, la beffa, perché l'elettrodomestico è stato lasciato proprio di fianco a uno dei più piccoli cestini portarifiuti in dotazione: segno di un gesto forse fatto anche per prendersi gioco di chi, a fatica, cerca di tenere pulita la città.

In ogni caso, non è la prima volta che un oggetto di questo tipo viene gettato in zona, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Certo è che i residenti di Aurora non meritano questa inciviltà.