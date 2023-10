Grugliasco, uomo di 89 anni narcotizzato e rapinato mentre stava rientrando a casa

Ancora un anziano vittima di rapina. Si tratta di un uomo di 89 anni, che mentre rincasava al terzo piano di uno stabile di Grugliasco e’ stato avvicinato da un soggetto che prima lo ha narcotizzato con un fazzoletto sulla bocca poi lo ha rapinato.



Una volta in casa, infatti, il soggetto dopo aver accompagnato l’anziano sul divano è andato in camera da letto e si è impossessato di 1500 euro in contanti e di alcuni gioieli in oro, poi si è allontanato. Sull’episodio indagano i carabinieri.