Stupra una donna e scappa in Moldavia: la Guardia di Finanza di Torino arresta un latitante di 40 anni

Aveva stuprato una donna e poi, dopo essere stato condannato a 5 anni di carcere, era fuggito in Moldavia, il suo Paese d'origine. Questo non è però bastato a un uomo di 40 anni per sfuggire alle forze dell'ordine, anche a quasi dieci anni di distanza e pur avendo cambiato identità.

L'uomo è infatti rientrato in Italia e, con la sua famiglia, era tornato a vivere a Torino, dove lavorava come manovale. Utilizzava il cognome della moglie e una carta di identità falsa, rilasciata da un Comune in provincia di cuneo. Risiedeva in corso Trapani.



Nel corso di un controllo, gli uomini delal Guardia di Finanza hanno notato alcune anomalie nei suoi documenti, accompagnati da un atteggiamento piuttosto nervoso. Con le impronte digitali è così emersa la verità.