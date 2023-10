Concessionaria Laterza Auto, oltre 50 anni di storia e una nuova esposizione

La Concessionaria Laterza Auto, fondata nel 1971, è oggi uno dei principali punti di riferimento a Torino e provincia per l'acquisto di auto nuove, usate e km zero. La concessionaria, situata in via Regio Parco 87 a Settimo Torinese, dispone di oltre 10.000 metri quadrati di esposizione, dove è possibile trovare un'ampia gamma di marchi diversi, tra cui Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, e Abarth. In esposizione sono presenti oltre 500 vetture, tutte disponibili in pronta consegna.

Oltre alla vendita, Laterza offre anche un'ampia gamma di servizi e di assistenza post-vendita, tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria, cambi gomme, interventi di carrozzeria e assistenza a 360 gradi.

Laterza ha deciso di raddoppiare l'esposizione, introducendo nuovi marchi come Peugeot, Citroen, Opel, Dr, Hyundai e molti altri.

L'inaugurazione della nuova esposizione si terrà sabato 28 e domenica 29 ottobre.

Laterza coglie l’occasione per ringraziare tutta la clientela per il supportato in tutti questi anni, condividendo due giornate di serenità, musica e spettacoli insieme a Maurizio Pera Perin stunt rider di fama internazionale, presente in più edizioni a Eicma Milano – Tu Si Que Vales nel 2020 e Guinnes World Record nel 2023 con 5 salti mortali all’indietro in 1 minuto e 51 secondi con il buggy.

Il programma dell'inaugurazione della concessionaria Laterza prevede:

Sabato 28 ottobre:

Apertura al pubblico dalle 11:30 alle 19:30

Spettacolo di stunt riding con Maurizio Pera Perin alle 11:30, 15:30 e 17:30

Domenica 29 ottobre:

Apertura al pubblico dalle 08:30 alle 19:30

Spettacolo di stunt riding con Maurizio Pera Perin alle 10:30, 15:30 e 17:30



Per ulteriori informazioni

Concessionria Auto LATERZA

Via Regio Parco, 87 - 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel.: 0118023911

Cell. e whatsapp: 3922979661