Mamma investita davanti alla Scuola Bonacossa, Magliano: "Cosa aspetta l'Amministrazione a mettere in sicurezza l'area?"

"Quante volte ancora dovremo chiedere all'Amministrazione di intervenire? L'investimento, da parte di un ciclista, ai danni di una mamma ieri di fronte alla Scuola Bonacossa di via Nizza 22 a Torino ci impone di ripetere questa domanda, alla quale da almeno quattro anni non riceviamo risposte definitive e convincenti. Il presidente incidente, con l'investimento di un professore, risale ad appena due settimane fa, quello prima ancora alla scorsa primavera": lo dichiara Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale.

"Da anni chiediamo soluzioni, con un'interpellanza sul tema discussa in Sala Rossa già a fine 2020 con l'allora Giunta Appendino, con diversi sopralluoghi e con un costante impegno a tutti i livelli istituzionali. La pista ciclabile è, in quel punto, doppia: o si mette in sicurezza l'attraversamento o si chiude uno dei due percorsi ciclabili nelle fasce orarie d'entrata e d'uscita da scuola oppure, ancora, si garantisce la presenza garantita e fissa della Municipale, per la cui presenza la scorsa settimana ringraziamo. Speriamo davvero di non dover assistere ad altri e ancora più gravi incidenti prima di vedere finalmente un intervento risolutivo. Sostengo convintamente, inoltre, la petizione dei genitori che chiedono l'installazione di un dosso per indurre automobilisti e ciclisti a ridurre la velocità di marcia", conclude Magliano.