Ancora un monopattino che sfreccia in autostrada, momenti di paura sulla Milano-Torino

Non è la prima volta che succede, purtroppo, ma forse non sarà neppure l'ultima. Di sicuro si sono vissuti attimi di paura sulla Milano-Torino nella mattina di oggi, lunedì 23 ottobre, all'altezza di Settimo, dove un uomo è stato visto sfrecciare con il suo monopattino sulla corsia di emergenza dell'autostrada.

Proibito e fuorilegge

Un comportamento, quello di chi imbocca un'autostrada in monopattino, che ovviamente è proibito e per giunta pericolosissimo. Talvolta basta poco perché una imprudenza del genere si trasformi in tragedia, eppure il fenomeno è molto diffuso: in autostrada vengono infatti fermati spesso monopattini, bici, appiedati e altri veicoli strani. Tutti loro vengono sanzionati come veicoli non ammessi in autostrada e vengono ovviamente allontanati. L’importo della multa va da 42 a 173 euro.