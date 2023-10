Scoppia un incendio in un appartamento di Lungo Po Antonelli: anziana muore carbonizzata

Una donna anziana è deceduta oggi pomeriggio in un incendio scoppiato, intorno alle 16.45, in un alloggio al terzo piano di un palazzo in Lungo Po Antonelli 157 , a Torino. Dai primi riscontri il rogo sarebbe partito da una stufetta o da uno scaldino elettrico che ha fatto cortocircuito. La vittima si chiamava Maria Cosmina Perinciolo, aveva compiuto 90 anni poco più di un mese fa.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. A dare l'allarme per primo è stato un ragazzo, Alberto, che risiede nello stesso palazzo ma al primo piano. Uscito sul balcone verso il cortile interno, si è affacciato e si è subito accorto del fumo nero che proveniva dall'alto. Fuori come lui c'erano anche gli inquilini del quarto piano.

Maria Ferrando viveva in quel palazzo di Lungo Po Antonelli da 40 anni. Sposata, era vedova da 20. Attualmente in quello stesso appartamento stava con il figlio 65enne, Ferruccio Ferrando, e due badanti, una per il mattino e una per la sera, ma a quell'ora nessuno era in casa tranne lei (la badante del pomeriggio era divisa a metà con l'inquilina del quarto piano ed era tra le persone affacciate al balcone). A ritrovare il suo corpo senza vita è stato proprio il figlio che rientrato a casa intorno alle 17. L'uomo è stato portato sotto choc all'ospedale Cto. I vicini si sono detti "attoniti e increduli" per quanto successo.