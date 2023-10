Il mattone piemontese sorride, ma cerca muratori (anche non esperti) e chiede più tempo per il Superbonus

Il mattone piemontese tiene botta, resiste, mostra segnali di ulteriore rafforzamento, ma non nasconde qualche timore legato al contesto economico e politico di questo periodo. Lo dimostrano i dati dell'ultima indagine di Ance Piemonte che, se da un lato mostrano miglioramenti economici (fatturato e volontà di investire, per esempio, visto che gli ordini non mancano), dall'altro confermano la difficoltà a trovare personale, tempi più lunghi per incassare i pagamenti e soprattutto il grande punto interrogativo che resta a incombere sul tema Superbonus.

Numeri buoni, ma incertezza

“Il quadro geopolitico e il conseguente aggravarsi del contesto economico richiedono politiche che accompagnino questo periodo di incertezza che abbiamo di fronte - commenta Paola Malabaila, presidente dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta -. Abbiamo rilevato, per gli ultimi sei mesi dell’anno in corso, un miglioramento di alcuni indicatori che però si scontrano con la preoccupante situazione internazionale e con le criticità che le imprese continuano a segnalare”.

Allungare il Superbonus per i cantieri già partiti

E proprio sul fronte dei bonus, Malabaila aggiunge: "Sarebbe necessaria una proroga del Superbonus per i cantieri già avviati che non potranno essere terminati entro la fine dell’anno e interventi per i crediti incagliati. In tal senso abbiamo valutato positivamente il provvedimento regionale con il quale la Regione Piemonte, attraverso i suoi enti pubblici economici e le società partecipate, potrà acquistare i crediti d'imposta annualmente per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale. Per quanto concerne la problematica del caro materiali, stiamo lavorando con la Regione per un aggiornamento delle voci del Prezzario in considerazione anche della già citata incertezza che prevale sui mercati e su alcuni materiali come petrolio e gas naturale”.