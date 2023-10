Eventi |

La voglia di pallacanestro invade Torino: nuove biglietterie per la Reale Mutua in piazza Castello e a Santa Rita

Restano attive anche le altre possibili soluzioni di acquisto, fino al Pala Gianni Asti il giorno delle partite. Ecco tutti i dettagli

Nuove biglietterie per la Reale Mutua basket Torino

Nuovi punti vendita per i biglietti della Reale Mutua, la società di basket che tenta di nuovo la scalata nella massima serie. Anche per questa stagione sono stati attivati i punti ticketing presso le agenzie Reale Mutua Torino Castello (Piazza Castello, 113) e Santa Rita (Corso Orbassano, 213). Sarà possibile acquistare i biglietti per le partite casalinghe di Basket Torino durante i rispettivi giorni e orari di apertura delle sedi: - Agenzia Torino Castello: dal lunedì al giovedì ore 8.30-12.30 e 14.45-18.00, e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 17.00 - Agenzia Santa Rita: dal lunedì al giovedì ore 8.30-12.30 e 14.45-18.00, e il venerdì dalle 8.30 alle 17.00 Si estende così la rete di punti ticketing ufficiali di Basket Torino dove i tifosi gialloblù possono acquistare i biglietti per le partite casalinghe: - Online su Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket - Presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50 dal mercoledì al venerdì - Presso le agenzie Reale Mutua Torino Castello e Santa Rita - Presso Decathlon Grugliasco il sabato pomeriggio antecedente la partita - Al Pala Gianni Asti il giorno della partita

comunicato stampa

