Scuole di montagna, la Regione Piemonte stanzia altri 640 mila euro

Continua l’attenzione della Regione Piemonte per la tutela delle scuole di montagna.

La delibera approvata dalla Giunta su iniziativa del Vicepresidente e Assessore alla Montagna Fabio Carosso integra le risorse assegnate alle Unioni montane per le iniziative di mantenimento del servizio scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ubicate in contesti montani marginali, nonché per la razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse.

"Il finanziamento concesso per le attività dei plessi scolastici montani ha rilevanza strategica per le politiche regionali piemontesi- sottolinea il Vice Presidente Carosso- in quanto è finalizzato a mantenere le scuole in tali aree e ad equiparare l’offerta formativa a quella normalmente offerta sul resto del territorio regionale e quindi, indirettamente, a consentire la permanenza dei nuclei familiari nelle aree montane e a prevenire lo spopolamento dei territori."

Con il provvedimento di integrazione delle risorse approvato dalla Giunta regionale sarà possibile garantire la totalità del finanziamento richiesto dalle Unioni montane, per un importo complessivo di oltre 640.000 euro.