Boom di sfratti a Torino: +233% nel corso del 2022. "Perdere la casa porta all'esclusione sociale"

Allarme sfratti a Torino e in Piemonte. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno nel corso del 2022 sono state richieste 5.223 esecuzioni di sfratto in tutta la provincia torinese e di queste ne sono state eseguite 2.761. Una crescita del 233,05% rispetto al 2021, che riporta la tendenza al di sopra degli anni del Covid.



Anche in Piemonte la situazione è significativa: ci sono state 4.098 sentenze di sfratto, mentre le richieste di esecuzione sono state, nel 2022, 10.350. Gli sfratti eseguiti 4.069 (pari al 251,08% in più rispetto all'anno precedente). La principale causa degli sfratti rimane il mancato pagamento dell'affitto. Oppure delle spese. Ma è anche emerso un aumento degli sfratti per finita locazione, il dato il più alto degli ultimi dieci anni.