Infiltrazioni d'acqua, tegole rotte e erba alta. I genitori della materna Vallette A al Comune: "Fate manutenzione"

"Nonostante le numerose segnalazioni della Dirigente - spiegano i genitori nel documento - per chiedere interventi di manutenzione straordinaria, non è cambiato nulla ". I disagi segnalati al Comune di Torino, con la richiesta di un intervento, sono diversi. Dalla sistemazione e/o sostituzione di tutte le tegole traballanti sui tetti, alla rimozione degli spuntoni in cortile e taglio più frequente dell'erba in cortile.

Infiltrazioni d'acqua

" In alcune stanze dell'istituto - prosegue la lettera - ci sono infiltrazioni d'acqua dal tetto e cominciano a spuntare macchie d'umidità ". Il cancello di ingresso è sprovvisto poi di citofono: da qui la richiesta di installarne uno per garantire maggior sicurezza.

"Non è accettabile - concludono le mamme e i papà - che i bambini debbano subire le conseguenze di una gestione delle risorse poco funzionale". "Chiediamo di adottare al più presto le misure necessarie per rendere più sicura la nostra scuola".

Furti di pc e materiale informatico

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della circoscrizione 5, Enrico Crescimanno "chiediamo al Comune di intervenire sulle criticità segnalate" spiega. "Per quanto - aggiunge - ci riguarda abbiamo competenza sul verde e stiamo predisponendo altri interventi di sfalcio dell’erba che abbiamo già fatto tre volte, come previsto".

Al presidente sono arrivate anche segnalazioni in tema di sicurezza, con diversi furti di computer e materiale informatico. "Stiamo dialogando con enti no-profit e organizzazioni mondiali come Rotary o Lions che ci hanno espresso la loro intenzione di contribuire in progetti finalizzati all’ambiente e alla sicurezza, contributo che potrebbe essere impiegato per installare un antifurto e una telecamera".

Sistemazione tegole nel 2023

Problemi noti dall'assessorato, che è già intervenuto. "Il servizio - spiega l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno - ha effettuato un sopralluogo proprio lo scorso lunedì per accertarsi personalmente della situazione e, in base alle valutazioni fatte, mi comunicano che la sistemazione delle tegole è stata eseguita nel corso di quest'anno 2023". Rimosso anche lo spuntone