Nichelino, tenta di fare acquisti gratis ma viene subito scoperto

Aveva pensato di provare a fare la spesa gratis, nascondendo la roba sotto il giubbotto per non pagare, provando ad eludere i controlli. Ma il suo tentativo non è andato a buon fine.

L'intervento dei carabinieri

L'episodio si è verificato nei giorni scorsi a Nichelino, all'interno del centro commerciale I Viali, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione del servizio di vigilanza, che lo aveva bloccato mentre provava a portare via la merce senza pagare il dovuto alle casse.

Episodio simile a Piossasco

Inseguito e poi subito bloccato dalla sicurezza, poi è stato consegnato ai militari dell'Arma, che quasi in contemporanea sono dovuti intervenire anche in un negozio di Piossasco per un episodio simile. Qui, invece, i taccheggiatori di Tigotà, quasi certamente dei ragazzini, sono riusciti a scappare.