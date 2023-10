I volontari over 50 si mettono in gioco per aiutare i giovani con il progetto MAB voluto dal Sermig

Il Sermig diventa non solo 'sponsor' della pace ma anche della fratellanza e della solidarietà fra generazioni. Nel pomeriggio di oggi, infatti, ha ospitato l'incontro "L'esperienza dei Senior, una preziosa risorsa per i giovani".

I collaboratori dell'associazione VSP, con l'incontro di oggi, hanno voluto sottolineare come per i giovani siano fondamentali l'esperienza e l'aiuto di chi ha più anni per la riuscita di questo tipo di progetti. I membri dell'associazione "Volontari senior professional" (VSP) sono impegnati in diversi progetti come il MAB, che mira a sostenere lo sviluppo educativo e professionale delle persone attraverso l'aiuto dei "seniors", ovvero i volontari over 50 che mettono a disposizione la loro esperienza per giovani e studenti.