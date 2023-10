Santena, proseguono i lavori per regalare i led all'impianto di illuminazione pubblica

Lavori in corso per migliorare l'illuminazione a Santena

Proseguono i lavori di miglioria dell’illuminazione pubblica santenese. Il Comune di Santena, ha recentemente emesso una determinazione che mette in moto importanti lavori volti a migliorare l'illuminazione pubblica nella città. La decisione è stata presa in seguito alle segnalazioni dei cittadini residenti, che hanno lamentato la carenza di illuminazione in alcune zone del centro cittadino, in particolare in via Campini e in via Magellano, oltre alla necessità di sostituire alcuni punti luce obsoleti o danneggiati in diverse aree.





"Come Amministrazione ci stiamo impegnando per rendere i servizi pubblici efficienti, tra cui l'illuminazione pubblica, per il benessere e la sicurezza dei cittadini - speiga Paolo Romano, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici -. Dopo un'attenta valutazione del territorio da parte del servizio tecnico comunale, è emersa la necessità di uniformare l'illuminazione in alcune strade, dove la presenza sporadica di punti luce o addirittura l'assenza di illuminazione creano problemi di visibilità notturna e potenziali rischi per la sicurezza".

Gli interventi previsti includono:

* In via Magellano, la fornitura e l'installazione di 3 nuovi corpi illuminanti (punti luce) su plinti già predisposti per estendere l'illuminazione pubblica comunale.

* In via Campini, la fornitura e l'installazione di 7 nuovi corpi illuminanti (punti luce) e la preparazione di quanto necessario per una nuova illuminazione pubblica.

* Il ripristino di un punto luce incidentato in strada Vecchia di Chieri.

* Il ripristino di un punto luce incidentato in via Avataneo, vicino al civico n. 45.

* Ripristino attraversamento pedonale illuminato in via Asti

"Il Comune ha ritenuto questi interventi urgenti, poiché la situazione attuale comporta rischi per i cittadini e gli utenti delle strade interessate", prosegue Romano. I lavori saranno affidati direttamente a ENEL SOLE S.R.L.

L'importo totale degli interventi ammonta a 35.000 euro: "Come Comune abbiamo anche previsto la possibilità di impegnare ulteriori fondi per lavori futuri che potrebbero rendersi necessari, garantendo così una costante manutenzione dell'illuminazione pubblica per la sicurezza e il benessere della comunità".