Fisioterapia riabilitativa: Diagnosi e terapia a cosa servono

Attuare una diagnosi accurata del paziente che ha subito un trauma o un infortunio permette di eseguire un trattamento ad hoc di fisioterapia riabilitativa professionale mirato a rendere le funzioni motorie completamente autonome per donare all'individuo benessere fisico e mentale.

Nel pensiero collettivo c'è chi assume medicinali, a volte senza prescrizione medica, per ridurre il dolore o per trattare il trauma causato da un incidente o da una particolare condizione fisiologica, con una leggerezza tale da sottovalutare gli effetti collaterali che i farmaci possono arrecare a fegato, reni e stomaco in generale.

In molti casi, sempre tenendo conto dei consigli del medico di famiglia, rivolgersi ad un fisioterapista professionale può essere la soluzione perfetta per chi cerca un metodo naturale e non invasivo per curare, prevenire e riabilitare le funzioni motorie della parte del corpo interessata a seguito di lesioni, infortuni, distorsioni, lussazioni, traumi, ecc.

Cosa si intende per terapia riabilitativa?

Il recupero della propria indipendenza motoria deve essere la priorità di chiunque affronta le conseguenze di un incidente doloroso che vede compromesso, in modo parziale o totale a seconda della gravità del caso, il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Il recupero funzionale post trauma è attuabile attraverso un percorso riabilitativo che prevede la realizzazione, da parte di un fisioterapista qualificato, di esercizi terapeutici che vengono effettuati in base all'analisi della condizione del paziente, ad esempio, i sintomi che questo avverte, la valutazione di gonfiore, colore e calore della zona colpita, la limitazione dei movimenti, il dolore, le parti coinvolte come muscoli, tendini, ossa, articolazioni, ecc.

Dunque, il ruolo del fisioterapista è quello di creare un programma personalizzato, dopo un'accurata diagnosi del soggetto, da seguire sulla base della terapia di riabilitazione più adatta per minimizzare il dolore, per prevenire sia il peggioramento della condizione fisica che l'allungamento dei tempi di recupero, e per recuperare l'autonomia motoria in modo progressivo e graduale.

Rivolgersi alla fisioterapia professionale

Il trattamento del dolore non è una questione da sottovalutare o da risolvere da soli, perché l'attuale condizione fisica nonché mentale del paziente può peggiorare a causa di trattamenti e movimenti sbagliati o di automedicazione.

Ecco perché è fondamentale rivolgersi a strutture di comprovata esperienza nel campo della fisioterapia riabilitativa come il medicfisio center, che racchiude in un'unica struttura polispecialistica medici e fisioterapisti che vantano nel loro curriculum un'alta formazione di qualità e una lunga esperienza alle spalle, in grado di offrire un servizio sanitario completo, così da ottenere il recupero ottimale del paziente e il ritorno alla qualità di vita prima del trauma subito.