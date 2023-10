ATP Finals, conto alla rovescia: oltre 500 operai al lavoro. Al Pala Alpitour si potrà assistere agli allenamenti [FOTO]

Al Pala Alpitour il conto alla rovescia verso le Nitto ATP Finals , in programma dal 12 al 19 novembre, è scandito dal rumore dei martelli ed avvitatori. Hanno preso il via lo scorso 17 ottobre le operazioni di allestimento del campo da tennis, dove si sfideranno gli otto migliori tennisti al mondo: al momento si sono già qualificati Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev e il nostro Jannik Sinner.

Oltre 70 ditte e 500 operai

Nei lavori di preparazione del campo e dei due foyer esterni, Sebastopoli e Filadelfia, sono coinvolti oltre 70 ditte e 500 operai: nelle prossime settimane, nell'imminenza dell'evento, si aggiungeranno anche quelli degli sponsor per un totale di quasi mille lavoratori.

Alcune sessioni quasi sold out

All'interno potranno assistere ad ogni singola partita 12mila spettatori. Agli angoli verranno montati quattro schermi per rendere l'esperienza ancora più immersiva. " Sui biglietti venduti - ha spiegato Marco Martinasso , General Manager FITP - su alcune sessioni siamo prossimi al sold out e restano solo alcune decine posti. Anche le altre stanno andando bene ".

"La qualificazione di Sinner - ha aggiunto - ha contributo a creare l'attesa non solo a Torino, ma in tutto il mondo del tennis. L'obiettivo è il sold out e siamo certi che lo raggiungeremo".

Ad oggi sono stati venduti 1700 abbonamenti settimanali, 112mila biglietti per un incasso di 18 milioni di euro.