Comune al lavoro per il ritorno dei Nonni Vigili davanti alle scuole per garantire la sicurezza dei bambini

Comune al lavoro per il ritorno dei Nonni Vigili davanti alle scuole per la sicurezza dei bambini

I Nonni Vigili di fronte alle scuole potrebbero tornare, per garantire la sicurezza dei bambini all'ingresso e all'uscita e presidiare le aree adiacenti. Il progetto era stato avviato a Torino del 2002, per poi essere interrotto anni dopo per motivi tecnici, non di certo per l'insuccesso dell'iniziativa che invece era stata apprezzata da tutti.

Un revival rilanciato da Simone Tosto

Il 'revival' potrebbe partire in seguito alla proposta di mozione del consigliere Simone Tosto (PD), che il 15 settembre scorso aveva presentato l'idea alla Giunta e questa mattina ha ricevuto la risposta durante la riunione della quarta commissione (quella sui servizi sociali) e della prima (sulla Polizia locale).



"La proposta rientra in una tematica sui cui questa Giunta sta lavorando molto - ha dichiarato Tosto - quella dell'invecchiamento attivo. Inoltre mostrerebbe ai bambini l'importanza del volontariato e limiterebbe i pericoli soprattutto di quegli studenti che non arrivano a scuola accompagnati, oltre a favorire il dialogo intergenerazionale. Sarebbe fondamentale il coinvolgimento del Terzo Settore, andando verso la cooperazione e la coprogettazione indicate chiaramente nella riforma del Terzo Settore del 2016. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di provare a riattivare questo servizio che da tanti anni è stato cancellato per motivi regolamentari".

Pentenero: "Opportunità da cogliere"

"Dopo la proposta del consigliere Tosto - ha risposto l'assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero - abbiamo provato a capire come questa idea potesse essere contestualizzata, i Nonni Vigili erano spariti per una serie di sentenze che li equiparava a un'attività lavorativa. Mi sembra un'opportunità da cogliere, dovremmo partire con piccole sperimentazioni includendo i vigili in pensione. Le scuole richiedono numerose la presenza dei vigili, ma loro non riescono a coprire tutta la città, soffermandosi solo sulle scuole elementari".



La proposta ha quindi avuto il sostengo dei consiglieri comunali presenti nelle due commissioni, trovando il favore dell'assessorato e della Giunta che proveranno a fare partire alcune sperimentazioni per valutare la fattibilità del rientro dei Nonni Vigili, eventualmente estendendo il programma a tutta la città.