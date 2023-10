Rivoli, fermata una coppia di spacciatori: sequestrato il “libro mastro” con acquirenti e fornitori

Due 25enni conviventi sono stati arrestati a Rivoli, dai carabinieri, per detenzione di droga.

Durante una perquisizione domiciliare, sono infatti stati trovati in possesso complessivamente di cocaina (10,8 grammi), ketamina (6 grammi), hashish (65,3 grammi), marijuana (3,7 grammi), un bilancino elettronico, denaro contante (160 euro, ritenuto provento illecito), due cellulari con schede SIM, materiale per il confezionamento della droga e un'agenda con contatti di committenti e fornitori. Il tutto è stato sottoposto a sequestro probatorio.

Inoltre, un uomo di 27 anni è stato segnalato alla Prefettura per possesso di una dose di hashish.

Blitz nel camping a Caselette: arrestato un ventenne

Sempre i carabinieri della compagnia di Rivoli, ma a Casellette, hanno arrestato anche un giovane di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio. Il blitz è avvenuto all'interno di un camping a seguito di una segnalazione al numero di emergenza "112" riguardante una lite tra alcuni villeggianti del campeggio e il giovane arrestato. All'interno di una roulotte in affitto, il sospettato è stato trovato in possesso di 14,4 grammi di metilenodiossimetamfetamina (MDMA o ecstasy), marijuana (0,52 grammi), e un bilancino di precisione.