Ritorna la "Caccia ai Mostri di Nichelino" per un Halloween da brivido

Dopo il grande successo dello scorso anno torna la super festa di Halloween a Nichelino. Martedì 31 ottobre, a partire dalle ore 16, i piccoli Acchiappafantasmi muniti di smartphone e di trappole cattura mostri potranno iniziare la caccia fotografica a mostri e creature spettrali.

Per un giorno tutti Acchiappafantasmi

I bambini e le bambine saranno indirizzati lungo il percorso di via Torino alla ricerca dei mostri e delle diverse attività proposte e così si trasformeranno per un giorno in ACCHIAPPAFANTASMI! Si incontreranno fantasmi, streghe e alcuni dei mostri più famosi della tradizione e dei film horror nei posti più disparati, anche all’interno del castello fantasma invisibile itinerante.

All’inizio del percorso a ogni bimbo e bimba verrà consegnata la trappola dei fantasmi (una scheda con l’immagine dei mostri da catturare) indispensabile per riconoscere tutti i personaggi che si incontreranno nell’area di gioco. Una volta incontrato e “catturato”, ogni mostro sarà registrato sulla propria trappola personale rendendo l'esperienza un mix unico di tecnologia e immaginazione.

Tre location in stile Halloween

Oltre alla caccia fotografica, le tre location principali (piazza Camandona, piazza Di Vittorio e posteggio con murale dedicato a Piero Angela) si trasformeranno in un vero e proprio parco giochi a tema Halloween, con diverse postazioni che includono la Mistery Box, Giochi mostruosi e prove di abilità che promettono divertimento a non finire. E una volta completata la loro missione, i nostri piccoli eroi potranno recarsi nelle attività commerciali aderenti per ritirare il tanto meritato "Diploma di Piccolo Acchiappamostri".

Negozi sempre aperti per l'occasione

Per l’occasione, gli esercizi commerciali su via Torino saranno aperti. “Nel 2022 la festa di Halloween è stata un grande successo – raccontano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore al Commercio e alle Politiche giovanili Fiodor Verzola – e quest’anno sarà ancora più bella. Coniugare allegria e divertimento dei più piccoli con il sostegno al commercio di prossimità è una scelta che si è rivelata vincente per tutte e tutti”.

L'evento è organizzato dalla Città di Nichelino in collaborazione con gli esercenti di “Le Vetrine di via Torino”, con il supporto dell'Ufficio Grandi Eventi della Città di Nichelino e Circowow.