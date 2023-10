Ex Ettore Valli sgomberato ma nessuna progettazione in vista per il circolo di via Stradella

Lo spazio dell'ex circolo Ettore Valli di via Stradella verrà sgomberato e ripulito ma non c'è ancora un progetto certo per il futuro.

A settembre effettuato lo sgombero

L'area verde nella Circoscrizione 5 è tornata in possesso della Città nel 2019 con ancora strutture sul terreno da dover rimuovere e smaltire. A settembre è stata verificata l'effettivo sgombero di cui si è occupato il vecchio concessionario.



A occuparsi della situazione è stata la consigliera comunale di maggioranza Ivana Garione (Moderati), che ha presentato un'interpellanza per sapere se sia prevista una riapertura dell'area. A spiegare la situazione la vice sindaca e assessora al patrimonio Michela Favaro, che non ha però parlato di alcun progetto in vista del 31 dicembre, data in cui lo spazio verrà riconsegnato ripulito alla Città. "Tenuto conto dello stato di forte degrado ed incuria - ha dichiarato - è stata richiesta la collaborazione della Divisione Verde e della Circoscrizione per effettuare gli opportuni interventi di messa in sicurezza, tramite operazioni di taglio e potatura delle siepi lungo e sfalcio degli arbusti presenti all'interno dell'ex campo di bocce, al fine di rendere l'area visibile dall'esterno per scongiurare bivacchi e discarica incontrollata di immondizie. La Circoscrizione si è dichiarata disponibile ad intervenire per il mantenimento della vegetazione residua a basso fusto".

Nuovo progetto ancora lontano