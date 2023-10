Il Po sotto la pioggia: la natura si riappropria dei suoi spazi [VIDEO]

Piove a Torino ma, per fortuna, la situazione del Po non è preoccupante: il fiume scorre rapido senza ingrossarsi e i Murazzi e le passeggiate lungo il fiume restano aperte ai pedoni. La calma e il silenzio dei Murazzi Farassino e Fred Buscaglione, solitamente affollati, fanno radunare numerosi uccelli acquatici che sembrano moltiplicarsi rispetto al solito. Grossi aironi e gabbiani riempiono il letto del fiume e si tuffano per pescare, mentre i cormorani cercano invano di asciugarsi. Le loro piume, infatti, non sono impermeabili come quelle degli altri uccelli pescatori e necessitano di essere asciugate dopo ogni immersione.

Solo calma e tranquillità, quindi, e nessuna preoccupazione per l'innalzamento del Po, viste anche le previsioni dei prossimi giorni che annunciano la fine della pioggia. Le cascatelle nei pressi del Ponte Vittorio coprono, per una volta, i suoni del traffico e la fauna torna a riappropriarsi dei suoi spazi. Il rumore della pioggia e lo scorrere del fiume creano un'isola di tranquillità nel cuore di Torino.