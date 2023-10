Il Festival dell'Economia si prepara a calare il tris. La prossima primavera si parla di Chi possiede la conoscenza

Dopo il successo delle prime due edizioni, che si sono occupate rispettivamente di “ Merito, diversità e giustizia sociale ” (2022) e di “ Ripensare la globalizzazione ” (2023), il Festival tornerà in alcune delle più belle sale del centro del capoluogo piemontese, ospitando i più grandi economisti del mondo che su questo tema lavorano alla frontiera, oltre che ricercatori che lo studiano in tante altre discipline.

Le economie di scala raggiungibili con l’aggregazione delle informazioni hanno aumentato la concentrazione del potere economico. Basti pensare alle piattaforme che tutti ormai conosciamo: Netflix, Spotify, Airbnb, Amazon etc. In maniera simile, i social media − Instagram, TikTok, X e le altre − hanno reso possibile a miliardi di persone comunicare quasi a costo zero.