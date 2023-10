Paesi Top per il trapianto di capelli

L’autotrapianto capillare è un’operazione chirurgica in piena regola, la cui riuscita ottimale dipende quasi completamente dall’efficienza e dalla competenza degli specialisti a cui il paziente sceglie di affidarsi. Intorno alla ricerca del miglior compromesso in termini di qualità e prezzo è sorto un fiorente business di turismo medicale, indirizzato verso le nazioni che propongono l’offerta clinica ed economica più allettante.

Andiamo a scoprire insieme quali sono i migliori posti al mondo dove sottoporsi a un trapianto di capelli.

1. Turchia

La Turchia è senza ombra di dubbio il Paese top di gamma in fatto di trapianto di capelli.sono le tre caratteristiche principali che spingono ogni anno circa 200.000 persone da tutto il mondo verso le sue cliniche tricologiche. Trattandosi di uno dei fiori all’occhiello dell’economia nazionale, gli standard richiesti ai chirurgi tricologi ottomani sono generalmente molto alti, e gli investimenti nel settore ingenti, perciò non sorprende che le tecniche qui utilizzate per i trapianti siano d’avanguardia.

Un altro fattore molto allettante per la maggior parte di coloro che scelgono la Turchia come meta per l’autotrapianto è il prezzo: qui è possibile spendere la metà, se non un quarto, rispetto al proprio Paese d’origine. Ciò non deve scoraggiare gli scettici, poiché infatti le cliniche sono tenute per legge a rispettare dei requisiti igienico-sanitari di altissimo livello; d’altro canto non bisogna neppure dimenticare che il cambio di valuta tra Euro e Lira Turca avvantaggia considerevolmente i cittadini dell’Eurozona.

Tutte queste ragioni - sommate alla vicinanza geografica - hanno portato tanti europei, di cui una buona parte italiani, a sottoporsi o a valutare di sottoporsi a un trapianto di capelli in Turchia.

2. Messico

Se vivete agli antipodi del Vecchio Continente e state pensando di sottoporvi a un intervento di chirurgia plastica probabilmente avrete sentito parlare o state valutando di partire per il Messico. Le cliniche messicane vedono ogni anno più di 800.000 persone affidarsi ai loro servizi, in particolare per il trapianto di capelli.La ragione principale del loro successo è legata ai prezzi significativamente più vantaggiosi per gli abitanti di nazioni come il Canada o gli USA, che nella loro terra d’origine spenderebbero da 3 a 4 volte tanto per lo stesso intervento. Il prezzo per un autotrapianto di capelli in Messico si aggira intorno ai 2.000 – 4.000 Dollari, leggermente più caro della media turca ma sicuramente molto conveniente per i loro clienti più numerosi, gli statunitensi, per i quali sono sorti molti studi medici proprio al confine tra i due Paesi.

3. Polonia

Anche la Polonia, negli ultimi tempi, si sta facendo strada tra le mete turistiche medicali più gettonate, soprattutto per i cittadini di Paesi vicini in cui è in circolazione l’Euro. Il cambio con la moneta polacca è, difatti, abbastanza conveniente (1 Zloty equivale a circa 20 centesimi). C’è da considerare poi che la Polonia fa parte dell’Unione Europea e, per i potenziali pazienti, ciò potrebbe rappresentare maggiori garanzie, soprattutto in termini di assicurazione sanitaria.

Come se non bastasse, la Polonia può vantare un settore medico chirurgico di tutto rispetto, che si attiene a dei canoni qualitativi molto alti. Qui esistono, inoltre, alcune delle migliori cliniche al mondo per l’autotrapianto di capelli.

4. Thailandia

A chi non piace unire l’utile al dilettevole? Lo sanno bene le più di 150.000 persone che ogni anno affollano le cliniche di chirurgia plastica thailandesi. La Thailandia è una delle nazioni più belle al mondo, con un clima mite e scenari naturali mozzafiato: l’idea di farci una vacanza, potendo anche approfittare di quel ritocchino che a casa propria costerebbe un occhio della testa, la rende una delle mete più ricercate dal turismo medicale mondiale.

La Thailandia offre un’alta qualità della vita, in rapporto a un costo dei servizi molto conveniente per chi si affaccia qui da Europa, Canada e USA.

L’altissima competenza dei chirurgi tricologi thailandesi la rende una delle nazioni più qualificate e richieste in fatto di trapianto di capelli. I medici della Thailandia, infatti, hanno viaggiato molto per approfondire le proprie conoscenze e competenze, e ciò ha fatto sì che imparassero a trattare egregiamente anche le teste dei pazienti caucasici.

5. Ungheria

L’Ungheria è un Paese molto affascinante e strategico per chi sta pensando di affrontare un trapianto di capelli senza allontanarsi troppo da casa. La sua posizione al centro dell’Europa la rende infatti una meta molto appetibile per tutti i Paesi limitrofi e prossimi facenti parti dell’Eurozona, i quali possono beneficiare di un cambio molto favorevole tra la propria moneta e il Fiorino Ungherese.

I prezzi dei trapianti capillari in Ungheria sono generalmente un po’ più alti che in Turchia, ma a fianco di questo abbiamo la sicurezza di trovarci in un Paese facente parte dell’Unione Europa, che quindi deve rispettare delle prerogative molto stringenti in fatto di requisiti igienico-sanitari e medici. Se uniamo quanto detto alla straordinaria competenza dei tricologi ungheresi non possiamo che dare all’Ungheria un meritato quinto posto nella nostra classifica dei migliori Paesi dove sottoporsi a un trapianto di capelli.