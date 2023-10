L’Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco suonerà il 5 novembre al Conservatorio di Alessandria

12 ore di maratona musicale, dalle ore 11 alle 23, in cui si esibiranno le allieve e gli allievi del Conservatorio Vivaldi e dei Centri di Formazione Musicale aderenti alla Rete di Formazione Musicale Di Base. L’Orchestra si esibirà in Auditorium alle ore 15.25 proponendo musiche di Vivaldi, Cherubini e Haendel.

Allegro dal concerto in Do magg. RV537 per due trombe e archi di Vivaldi

Concerto per archi in Sol magg. “Alla Rustica” di Vivaldi

Un orgoglio per l'Associazione Musica Insieme APS, e per tutta Grugliasco, la convenzione stipulata lo scorso anno con il Conservatorio Vivaldi di Alessandria che segue alla convenzione con il Conservatorio Verdi di Torino stipulata nel 2017. L’Orchestra si esibì già lo scorso anno nel Conservatorio di Alessandria, proponendo un repertorio di colonne sonore.

In programma per l’Orchestra anche il Concerto di Natale del 6 dicembre al Teatro Superga di Nichelino, con un Concerto di Beneficenza organizzato da AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in collaborazione con l’Associazione Musica Insieme APS, la Fondazione Ricerca Molinette e la Città di Nichelino. Il contributo raccolto in questo concerto verrà destinato a rendere più accogliente e confortevole il Reparto di Oncologia Mista del Presidio Molinette.