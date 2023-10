Nightmare before Xmas Comics&Games: l'edizione natalizia della fiera celebra i 30 anni del film di Tim Burton

Il 16 e 17 dicembre torna all’Oval Lingotto di Torino Xmas Comics&Games, per la sua nona edizione.



Due giorni di grande festa natalizia per tutta la famiglia dedicata a fumetti, giochi, videogames, cosplay e cinema.

Il pubblico dell’evento torinese potrà immergersi nel magico mondo di Jack Skeletron: l’evento, organizzato da GL Events Italia in joint venture con Just For Fun, quest’anno è stato infatti “ribattezzato” Nightmare Before Xmas Comics&Games, in omaggio al celebre film Nightmare before christmas, il film culto ideato da Tim Burton e diretto da Henry Selick che festeggia proprio nel 2023 i 30 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche.

Il manifesto ufficiale dell’evento, realizzato dal celebre fumettista Massimiliano Frezzato, è un omaggio alle atmosfere di Tim Burton. Queste le parole dell’artista torinese: Ombra e luce! Dalla morte nasce la vita! Dal giorno più buio dell’anno alla luce che ogni artista accende con la passione. Scheletri che danzano tra inquietanti zucche, un dolce sguardo che forse nasconde qualcosa di inquietante.

Nei due giorni di evento l’Oval si trasformerà in un luogo magico: passando attraverso le iconiche porte degli alberi che rappresentano le varie festività, il pubblico si potrà immergere in un mondo incredibile, dal cuore oscuro di Halloween Town all'incantata Christmas Town, e andrà alla ricerca di Babbo Nachele in un percorso emozionante tra zucche, scheletri e personaggi bizzarri.

Un’area del padiglione sarà dedicata ai più piccoli e farà vivere le più classiche atmosfere natalizie, con un piccolo villaggio di Babbo Natale con elfi, un box per imbucare le letterine e tanti giochi e animazioni a tema.

Steven John Ward, personaggio della serie One Piece, ospite d'onore

L’ospite d’onore di Nightmare before Xmas Comics&Games è Steven John Ward, attore celebre per l’interpretazione del personaggio di Mihawk in One Piece, la serie tv in onda su Netflix che sta dominando tutte le classifiche mondiali dello streaming.

Sudafricano, classe 1990, Steven John Ward ha scelto proprio Torino per la sua prima volta in Europa come ospite di un evento. Nella serie di pirati One Piece - tratta dal celeberrimo manga (poi diventato anche anime) ideato dal giapponese Eiichirō Oda - Ward interpreta il personaggio di Drakul Mihawk, un atletico pirata riconosciuto come il più grande spadaccino del mondo. Ha un aspetto tetro ed enigmatico, veste un lungo vestito scuro a collo alto con curiose fantasie e un vistoso cappello da moschettiere con una piuma verde; La sua arma è la gigantesca Spada Nera, con la quale è capace di deviare pallottole e tranciare intere navi in due parti.

Steven John Ward sarà all’Oval per tutta la durata della manifestazione e sarà a disposizione del pubblico per sessioni di autografi, foto e dediche.

In programma inoltre numerose attività collaterali a tema pirati, come giochi, animazioni e la ormai consueta caccia al tesoro.



Per info: https://www.lingottofiere.it/event/3-1006/torino-comics-amp-games