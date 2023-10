Concessione dei locali della Circoscrizione 4: da giovedì possibile fare richiesta

Buone notizie per tutte le organizzazioni che hanno intenzione di svolgere le proprie attività sul territorio della Circoscrizione 4 di Torino: a brevissimo, infatti, sarà possibile inoltrare la richiesta per la concessione dei locali in dotazione all'ente decentrato.

Le modalità di richiesta

In particolare, l'avviso pubblico prevede la possibilità di usufruire degli spazi secondo le seguenti modalità: a titolo gratuito o oneroso e in modo ricorrente (fino a 3 mesi senza interruzione temporale) o continuativo (da 3 mesi a un anno). Le proposte dovranno essere presentate a mano all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione 4 in via Servais 5, via raccomandata all'indirizzo “Ufficio Locali Circoscrizione 4 – via Servais 5 10146 Torino o via pec a circoscrizione.iv@cert.comune.torino.it dal 2 al 23 novembre; le stesse dovranno ricadere nel periodo del prossimo anno scolastico.

I locali interessati

I locali interessati sono la Sala del Consiglio del Centro Civico in via Servais 5, il Centro d'Incontro E18 in strada Antica di Collegno 208, il Centro d'Incontro di via Lessona 1/e, il Centro d'Incontro di piazza Umbria 28/b, gli spazi di via Rosolino Pilo 50, via Pinelli 22 e corso Svizzera 61bis, il Centro di Valorizzazione Territoriale di via Giacomo Medici 28.

Maggior informazioni sono disponibili a questo link: http://www.comune.torino.it/circ4/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6085