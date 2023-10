Il raduno dei Babbi Natale iniziato da La Loggia con il contributo delle scuole

Dal 2 novembre, infatti, ognuna delle classi partecipanti, con il materiale che gli è stato consegnato in questi giorni dalla squadra composta da 19 volontari di Fondazione FORMA, cominceranno a lavorare e inventare il loro tassello per il pacco di Natale.

Sì, perché quest’anno il Concorso cambia: non più una singola opera per ciascuna classe, da esporre il giorno del raduno in Piazza Polonia, ma i 300 lavori che arriveranno saranno determinanti per creare il gigante pacco di Natale che verrà montato in Piazza Polonia e che tutti i piccoli ricoverati potranno ammirare.