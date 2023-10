Tre nuove piste ciclabili per collegare Torino a Nichelino, Venaria e Mappano: i dettagli

Tre nuove piste ciclabili collegheranno Torino a Nichelino, Venaria Reale e Mappano a partire da dicembre. Finanziati in gran parte con fondi ministeriali e PNRR, questi tre assi costituiranno il primo tassello di un vero e proprio sistema ciclabile metropolitano che permetterà a pendolari e studenti di spostarsi in modo sostenibile e sicuro tra casa, scuola e lavoro

Prolungate le ciclabili di via Lanzo e strada Cuorgnè

Per quanto riguarda il collegamento con Venaria e Mappano, verranno prolungate le ciclabili di via Lanzo e strada Cuorgnè. Per raggiungere sulla due ruote Nichelino verrà realizzata una nuova pista in via Artom che arriverà fino alla stazione della città guidata dal sindaco Giampiero Tolardo.

Lavori per oltre 4mln di euro

“Rafforzando e ampliando l’offerta di mobilità alternativa, - ha commentato l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - favoriamo una cultura di mobilità sostenibile e un'accessibilità più inclusiva”.

L’importo complessivo dei lavori supera i 4 milioni e 100 mila euro, finanziati per oltre la metà dalla Città Metropolitana con fondi ministeriali. Oltre un milione e 300 mila euro verranno messi dalla Regione Piemonte, 80 mila dal Comune di Venaria e 322mila euro da Nichelino.