Ufficio immigrazione, la denuncia del Siulp: “Poliziotti dimenticati e utenti abbandonati”

E’ ancora caos ufficio immigrazione a Torino. Dopo la recente apertura degli sportelli nella sede della Questura, i disagi non sembrano comunque avere fine. Questo è quello che denuncia il Siulp, sindacato di polizia.

“Tanti gli appelli alle istituzioni locali e nazionali per un’idonea sede dell’Ufficio Immigrazione. Tutti inascoltati. La recente apertura di sportelli dell’Ufficio Immigrazione in locali della Questura, non può che costituire il minor danno possibile per i poliziotti dello stesso Ufficio, non certo la scelta ideale”.

“Purtroppo - spiegano dal Siulp - questa soluzione parte dal presupposto di suddividere il personale in forza all’Ufficio Immigrazione in due sedi separate con l’ovvia conseguenza di dispersione di tempo ed energie lavorative”.

“Sotto l’aspetto prettamente politico, sembra incredibile che l’amministrazione locale si sforzi di prevedere una sorta di “ius scholae” per consentire agli extracomunitari di conseguire una simbolica cittadinanza italiana e non si preoccupi minimamente che, gli stessi immigrati, stiano per molte ore al freddo, sotto la pioggia, o sotto il sole cocente, nel momento in cui chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno. Una sensibilità locale che non ha consentito di trovare una struttura adeguata e decente per queste persone in difficoltà” attacca il sindacato.

“Le responsabilità non sono ovviamente solo del Comune di Torino, anche il Ministero dell’Interno dovrebbe battere un colpo: tuttavia il metodo del reciproco scaricabarile non aiuta persone che sono già in condizioni fragili, e la solidarietà a chiacchiere si scontra contro i preminenti interessi economici per i quali tutti possono essere sacrificati. Il tutto, rischierà di avere ricadute negative sulla qualità dei servizi forniti all’utenza di immigrati, sempre più numerosi e con casistiche sempre più variegate. Nel frattempo i pochi, insufficienti poliziotti, ancora in servizio in corso Verona devono lavorare con turni massacranti di 10-12 ore al giorno per evadere tutte le pratiche programmate, al freddo, perché il riscaldamento non è funzionante e, in questo caso, non c’entra nulla il Comune di Torino” conclude la nota.