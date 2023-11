Una giornata tutta d'oro per le coppie di Grugliasco che festeggiano i 50 anni di matrimonio

Si svolgerà presso il padiglione La Nave, all'interno del parco culturale Le Serre di Grugliasco, in via Tiziano Lanza 31, la cerimonia per i 50 anni di matrimonio delle 37 coppie che hanno aderito alla lettera spedita dal sindaco Emanuele Gaito.

Sarà lui, insieme ai suoi assessori, a consegnare alle coppie un dono e una pergamena ad attestare l'importante traguardo, durante l'ormai tradizionale festa, organizzata dall’Amministrazione comunale di Grugliasco. La cerimonia si terrà, in un unico turno, sabato 4 novembre, a partire dalle 10. Ancora tante le famiglie di origine piemontese e grugliaschese anche se sono sempre numerose le comunità siciliane, pugliesi e venete.