Basso San Donato, Lo Russo punta sui giovani: "Lavoreremo su spazi e aggregazione"

Si è tenuto questa mattina il sopralluogo del sindaco di Torino Stefano Lo Russo nel quartiere Basso San Donato, la zona compresa tra corso Regina Margherita, corso Principe Oddone, la Dora e corso Svizzera. Il primo cittadino, accompagnato dal presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re e da alcuni consiglieri, ha incontrato alcune realtà del territorio.

L'intenzione è quella di puntare sui giovani: "Basso San Donato - ha sottolineato - è uno di quei territori che ha l'esigenza di essere monitorato e sostenuto perché può rappresentare un buon modello di amministrazione: ha problematiche importanti, ma si può agire in modo preventivo attraverso la coprogettazione con le realtà del terzo settore. In particolar modo con attività per i giovani in età prescolare, scolare e adolescenziale trovando spazi di aggregazione che vadano oltre la scuola; in questo modo si fa inclusione anche sulle famiglie intercettando bisogni e prevenendo conflitti, visto che c'è un'alta percentuale di popolazione straniera".