Moncalieri, il Treno della Memoria in partenza a febbraio 2024: per non dimenticare gli orrori della Shoah

Moncalieri, il Treno della Memoria in partenza a febbraio 2024

Molto più di un semplice viaggio. Il viaggio della memoria di Moncalieri è in partenza: per non dimenticare gli orrori della Shoah.

Dal 9 al 14 febbraio 2024

A partire da lunedì 30 ottobre sono aperte le iscrizioni per “Promemoria_Auschwitz”: l’iniziativa frutto della collaborazione tra la Città di Moncalieri e l’Associazione Deina Torino che quest’anno porterà 55 giovani moncalieresi nei luoghi della memoria dell'Olocausto. Quest’anno il viaggio si terrà dal 9 al 14 febbraio 2024 ma, prima della partenza, sono previsti cinque incontri per preparare i partecipanti alla visita di luoghi importanti come Birkenau e Auschwitz e approfondire meglio alcune tematiche storiche.

“Come amministratori, ci sentiamo spesso domandare se, dopo molti anni, valga ancora la pena accompagnare i giovani nei luoghi della memoria” afferma l’assessore alle Politiche per i Giovani Davide Guida. “Conflitti e atti d’intolleranza e discriminazione continuano ad occupare le prime pagine dei giornali. Mostrare ai giovani dove ha portato la strada dell’odio e dell’intolleranza in passato, ci aiuta a immaginare il futuro e costruire una comunità più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti”.

Chi può iscriversi e come

Per iscriversi o per ottenere maggiori informazioni è possibile visitare la sezione dedicata del sito www.moncalierigiovane.it o contattare gli uffici di Moncalieri Giovane. Le iscrizioni sono aperte ai giovani moncalieresi in età compresa tra i 18 e i 25 anni. Il progetto è insignito del patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ed è vincitore del Premio Spinelli 2019 conferito dalla Commissione europea per il suo alto valore formativo.

Per info e iscrizioni: Moncalierigiovane - Via Real Collegio 44, Tel 011 642238, moncalieri.giovane@comune.moncalieri.to.it , www.moncalierigiovane.it, Facebook: Moncalierigiovane, Instagram: moncalierigiovane