Piattaforma per raccogliere le firme digitali, +Europa alza la voce: "Aspettiamo da 672 giorni"

Serve una piattaforma per la raccolta firme digitale. Questa è la richiesta che da mesi avanza il gruppo di +Europa. Gli esponenti del partito oggi sono scesi in piazza Castello, di fronte alla prefettura di Torino, contestando ancora il governo Meloni per non aver realizzato la riforma entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Aiutare a promuovere referendum