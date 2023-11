Lawrence Malstaf: la live perfomance per la prima volta in Italia con Diffusissima

Live performance del progetto Shrink 01995 di Lawrence Malstaf allo Scalo Valdocco per Diffusissima 2023. Un progetto nato nel 1995 e che solo due settimane fa è stato messo in scena alla Fashion Week di Parigi e che per la prima volta è arrivato in Italia.

L’artista dalla Norvegia ci ha guidato in questa live - ha spiegato Massimo Gioscia co-founder di Artàporter -. Un progetto che ci ha permesso di rotativa lo scalo Valdocco”

La performance, che rappresenta la strana natura del mondo in cui viviamo oggi, è realizzata da diversi performer sospesi verticalmente all’interno di due grandi fogli di plastica trasparente. Un dispositivo aspira l’aria tra di loro, mentre i loro corpi si muovono lentamente da una posizione quasi embrionale a una che ricorda una crocifissione, per finire gradualmente congelandosi tra micro-pieghe. SHRINK 01995 è una metafora del nostro vivere contemporaneo, impacchettati/chiusi in posizione fetale quasi a voler trovare una dimensione uterina, uno spazio sicuro.

Siamo sempre connessi con il mondo esterno, ma in realtà non ne siamo davvero interessati. Ciò che accade nella - e alla - Terra intesa come madre dovrebbe farci risvegliare le coscienze da questo torpore che ci fa volgere lo sguardo solo al nostro piccolo centro. Resteremo embrioni o vogliamo evolvere nell’Ulteriorità?