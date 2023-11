Troppi eventi durante la settimana dell'arte? Ginevra Pucci: "Il pubblico deve essere libero di scegliere"

Flashback ha aperto le porte al pubblico della sua 11esima edizione e già il pubblico è stato numeroso. “Siamo molto soddisfatti di come sta andando” conferma la direttrice Ginevra Pucci.

Flashback dall’anno scorso occupa gli spazi dell’ex brefotrofio di corso Giovanni Lanza 75 con un progetto che dura tutto l’anno. Un hub culturale con a disposizione 20.000 metri quadri di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti che lo ha dato in concessione all'associazione.

Un modello che potrebbe essere anche ripreso dalle altre due fiere "colleghe", The Others e Paratissima, al momento alla ricerca di una nuova casa.

“Noi siamo disponibili a fare rete con loro, spesso durante anche la settimana dell’arte abbiamo collaborato. Siamo aperti a fare rete perché crediamo che quello sia il futuro, altrimenti faremmo un racconto singolo, non un racconto complesso e sfaccettato” conferma Pucci.

Il “sovraffollamento” di eventi e iniziative della settimana dell’arte può essere un problema?

“Credo che debba essere tutto organizzato in maniera corretto in modo che le persone possano vedere il più possibile se ne hanno l’intenzione. Credo che non sia un problema, il pubblico deve essere libero di scegliere. C’è un’offerta e le persone scelgono.Troppe cose è semplicemente più scelta”.

Un’estensione dei trasporti sarebbe una soluzione?

“Sono d’accordo. Molte città del nord Europa durante queste settimane dell'arte, con l’ingresso a una delle fiere, rendono gratuito il biglietto dei trasporti. Credo sia la cosa migliore da poter fare. Se lavoriamo tutti in collaborazione, lavoriamo meglio tutti” conclude la direttrice di Flashback.

E sul futuro di Flashback Habitat la direttrice mantiene il riserbo: “Quello che posso dire è che a fine novembre inaugureremo una nuova mostra che avrà come sempre il nostro modo di raccontare l’arte”.